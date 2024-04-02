İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Nisan 2024 15:46
Memur gelir matrahından düşülecekler

Memur gelir matrahından tss yani tamamlayıcı sağlık sigortası düşülebiliyor. Tss den başka düşen matrahtan düşülebilecek harcamalar var mı ?

Çok Yazılan Konular

maaşlar bayramdan önce erken yatar mı? Maaşlar 15 Nisan'da YatacakMart Ayı enflasyon TahminiCumhurbaşkanının verdiği idari izin hangi yasaya dayanmaktadır?Sendika Üyeliği Temmuz zamMaaş promosyonunu vermeyen bankaya ne yaptırımı uygulayabiliriz?Temmuz ayı zam oranı tahminleriBordro yayınlanmışSGK Promosyon Güncellemesi(2024)

Sözlük

şeşen 2 karnının doymayacağı yerde açlığını belli etme 1 herbaderm 1 körler sağırlar,birbirini ağırlar. 1 yozgat 7 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 2 pratik zeka 2 Hislerinize tercüman olan şiirler 2 umuda yolculuk 2 çilek 2

Son Haberler

Freni boşalan kamyon 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durabildiFilistin Eğitim Bakanlığı: 7 Ekim'den bu yana 6050 Filistinli öğrenci şehit olduAK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin mesajı başımızın üstüneTahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdiRamazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri