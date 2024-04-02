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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2024 15:47
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Arkadaşlar Adli Tıp Kurumu 5 yıl doldu hala görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı yapmadı kimse de merak edip sormuyor mu?

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