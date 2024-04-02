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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Nisan 2024 16:30
2005ten bu yana asgari ücret dolar bazında yüzde 126,34 arttı.

2005 yılında asgari ücret 350,15 TL, dolar da 1,3758 TL. 254,49 dolar ediyor.

2024 başındaki kura göre 576 dolara çıkıyor. (29,51 TL)

9/1 lisans mezunu memurun maaşı 692 TL/ 503 USD. Bu rakam 1072,67 dolara çıkarak yüzde 113,25 artış olmuş.

1/4 şube müdürü maaşı 1186.61 TL / 862,48 USD. Bu rakam 1612,72 dolara çıkarak yüzde 87 artış olmuş.

Memur emeklisinin maaşı ise yüzde 2 artmış.

Sadece YÜZDE 2.


volkanv38
Genel Müdür
02 Nisan 2024 16:41

birde direkt dolar hesabı yapmak hatalı olur. Çünkü doların kendi enflasyonu da var. Google'a dolar enflasyonu hesaplama dediğin zaman hesap yapan sitelere ulaşabiliyorsun. Şimdi baktım 1 nisan 2005-1 nisan 2024 arasında dolar %61,3 enflasyona maruz kalmış. yani artış oranlarını 1,613 e bölmek gerekiyor.

Buna göre asgari ücret reelde %40 , memur maaşı %32, şube müdürü maaşı %16 artarken emekli maaşı reel olarak %37 azalmış


Kalet
Daire Başkanı
02 Nisan 2024 16:50

Ben de konuyu buna vurgu yapmak için açmıştım.

volkanv38, 1 saat önce

birde direkt dolar hesabı yapmak hatalı olur. Çünkü doların kendi enflasyonu da var. Google'a dolar enflasyonu hesaplama dediğin zaman hesap yapan sitelere ulaşabiliyorsun. Şimdi baktım 1 nisan 2005-1 nisan 2024 arasında dolar %61,3 enflasyona maruz kalmış. yani artış oranlarını 1,613 e bölmek gerekiyor.

Buna göre asgari ücret reelde %40 , memur maaşı %32, şube müdürü maaşı %16 artarken emekli maaşı reel olarak %37 azalmış

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