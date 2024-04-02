2005ten bu yana asgari ücret dolar bazında yüzde 126,34 arttı.

birde direkt dolar hesabı yapmak hatalı olur. Çünkü doların kendi enflasyonu da var. Google'a dolar enflasyonu hesaplama dediğin zaman hesap yapan sitelere ulaşabiliyorsun. Şimdi baktım 1 nisan 2005-1 nisan 2024 arasında dolar %61,3 enflasyona maruz kalmış. yani artış oranlarını 1,613 e bölmek gerekiyor.

Buna göre asgari ücret reelde %40 , memur maaşı %32, şube müdürü maaşı %16 artarken emekli maaşı reel olarak %37 azalmış