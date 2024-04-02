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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Nisan 2024 17:28
Sağlık bakanlığına geçme

Ben 29. Dönem mezunu 4 aylık polis memuruyum. Aynı zamanda sağlık bakanlığına radyoloji teknikeri olarak atandım. Sağlık bakanlığına geçmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor şuan bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi

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