Yeni Gelinen İlçedeki Banka Promosyon Anlaşması

Merhaba,

bulunduğum ilçeye eylül ayında tayin oldum, mart ayında promosyon ödemesi gerçekleşmiş. Geldiğim yerde 3 yıl önce promosyon almıştım ve bu dönem alacaktım kalsaydım. Geldiğim yer ile buradaki bankalar farklı ve daha ilk gün hesap açarken hem MEB hem de banka 'sonradan gelene promosyon vermeyiz' dedi. Ben de peki öyleyse dedim ve bu şekilde 8 ay geçmiş.

Bazı arkadaşlarımla konuştuğumda 'sözleşme imzalandıktan sonra müdürlüğümüze ataması yapılan hiçbir personele promosyon ödemesi yapılmayacağı, giden de alınmayacağı' maddesinin dava veya sendikal haklarla alındığını söylediler. Bu nedenle eğer bu durum bir hak ise 3 yıl geldiğim yer, 1-2 yıl içinde eş durumu yapıp geçebilirsem ve gittiğim yerde de böyle bir durum varsa belki 6-7 yıl promosyon ödemesi alamayabilirim (Eşimin bulunduğu ilçede açık olmadığı için 40 km uzaktaki ilçeye geldim, gidiş geliş yapıyorum).

Yine bazı arkadaşlar 'ben geldiğim yerde martta aldım, geldim burada aldım, yarı dönemde eş durumu yaptım oradan da aldım' demesi beni sinirlendiriyor. Biliyorum bunu çalışıp almadım ama ek dersi olmayan bir branş öğretmeniyim.

10 yıl sonra atandım mezuniyetimden ve çalıştığım özel kurumlar ya parayı geç verdi ya mesaiye kaldım. Çıkarken tazminat alamadım, hafta sonu demeden çalıştım. O yüzden çok şükür devletteyim ve gelecek olan paraya da hak etmedikten sonra... ne diyim. Ama, sağdan soldan 'şuradan 10 aldım buradan 7 aldım hehe' diyen olunca da kendimi kötü hissettim ve buraya yazmak istedim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim, hakkınızı helal edin.