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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Nisan 2024 18:16
Değerli komutanlarım

Bir polis memuru kardeşiniz olarak doğuyu iyi bildiğiniz için değerli görüşlerinize ihtiyacım var istanbul düzenimi kurdum uzun süre kalmak istesem kalırım kızım seneye okula başlıyor Eğitim açısından fikirleriniz nedir ggidilecek iller nerelerdir teşekkür ederim


ByAstsubay
Memur
02 Nisan 2024 18:44

saygıdeğer hocam, doğunun tüm illerine görevlendirme ile gitmiş ve gezmiş birisi olarak isterseniz özelden yazın yardımcı olayım

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