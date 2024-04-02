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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Nisan 2024 18:26
polis abiler bana yardımcı olur musunuz

ben ortalama bir ünide endüstri mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim, son zamanlarda kafamda sürekli okulu bırakma ve polis okuluna gitme fikri dönüp dolaşıyor. gerek mezun olunca iş bulma zorluğu gerek özel sektörde düşük maaş durumu, gerek kamuya atanmanın önünün kapanması ve atamanın çok düşük olması gibi konulardan dolayı okuma hevesim kalmadı ayrıca ekonomi yüzünden üniversite hayatı da yaşanmıyor, bir kez dışarı çıksak bir daha 15 gün yurttan çıkamıyorum para bitiyor. bir an önce kendi hayatımı idame ettirecek seviyeye gelmek istiyorum

ama ne zaman burada yazılanları okusam polislikle ilgili sürekli aşırı çalışma saatleri, bitmeyen mobingler, zor çalışma koşulları hakkında yazılanları okuyorum ve karar vermekte zorlanıyorum. bu mesleğin hiç mi güzel tarafı yok ? hep zorluklardan mobinglerden ve çileden mi ibaret ? bu durumda ne yapmalı


martenickaa
Aday Memur
02 Nisan 2024 18:47
tavsiye etmiyorum kardeşim.

iyilikiyidir01
Şef
02 Nisan 2024 18:52
yav kardeş öğretmene git askere git bağlantıya git birileri iyiler birileri sever birileri kötüler. bu böyledir sen telkin arıyorsun yani böyle şeyleri uzman psikolog rehberlikle kendini tanıyıp daha rahat karar verirsin ver seansına 2000 .4 seans 8000 lira ver hem kendini tanı hemde ne istediğini hayalinin ne olduğu çıksın ortaya o onu dedi bu bunu diyor ya gelecek belirlenmez. profosyonel yardımla hayatına yön ver cağı yakalayamamış insanlarla gelecek tayin edilmez

neyapsamnereyegitsem
02 Nisan 2024 19:05

ben sadece meslek içinde bulunan personelden tavsiye almak istedim ayrıca bir öğrenci için büyük para o paralar

iyilikiyidir01, 1 saat önce
yav kardeş öğretmene git askere git bağlantıya git birileri iyiler birileri sever birileri kötüler. bu böyledir sen telkin arıyorsun yani böyle şeyleri uzman psikolog rehberlikle kendini tanıyıp daha rahat karar verirsin ver seansına 2000 .4 seans 8000 lira ver hem kendini tanı hemde ne istediğini hayalinin ne olduğu çıksın ortaya o onu dedi bu bunu diyor ya gelecek belirlenmez. profosyonel yardımla hayatına yön ver cağı yakalayamamış insanlarla gelecek tayin edilmez

neyapsamnereyegitsem
02 Nisan 2024 19:08

peki nedenlerini de yazar mısın

martenickaa, 2 saat önce
tavsiye etmiyorum kardeşim.

karabatak28
Aday Memur
02 Nisan 2024 20:00
kesinlikle polis olma ben 30 yıldır çalışıyorum kendi çocuklarım dahil kimseye tavsiye etmiyorum hayatınız bitirirsiniz sosyal hayat sıfır ha birde girersen hayatta çıkamazsın meslektwn
martenickaa, 2 saat önce
tavsiye etmiyorum kardeşim.

polnet03
Şef
02 Nisan 2024 20:02
nedenini merak ediyorsun kardesım 20 yıllık memurum bak ikinci sarktayım para icin yapilacak meslek degil nedeni ise suanda belediye saglik bakanligi aklina nere geliyorsa benden fazla maas aliyor tayin derdi yok birsey yok bizde oylemi 2 kere sark ilk ataman buyuk ihtimal istanbul olacak secimde yltam 24 saat calistim ertesi gun oglen tekrar ise gittim para var mi yok belediye personeli kuryelik yapti mesai ucreti aldi kisacasi bu meslek en son yapilacak meslek bile değil ha birde adamin yoksaa tayin calisacak yeri soyleyebilecegin adamin yoksa hayatı. nanay kardesim oku muhendislgini ozel sektorde girer girmez sana para vermeyecek fakat 5 sene sonra cocugu memurdan fazla alacaksın
neyapsamnereyegitsem, 1 saat önce

peki nedenlerini de yazar mısın

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