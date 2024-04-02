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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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02 Nisan 2024 18:26
Polisliği tercih etmem ile ilgili düşünceleriniz

ben ortalama bir ünide endüstri mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim, son zamanlarda kafamda sürekli okulu bırakma ve polis okuluna gitme fikri dönüp dolaşıyor. gerek mezun olunca iş bulma zorluğu gerek özel sektörde düşük maaş durumu, gerek kamuya atanmanın önünün kapanması ve atamanın çok düşük olması gibi konulardan dolayı okuma hevesim kalmadı ayrıca ekonomi yüzünden üniversite hayatı da yaşanmıyor, bir kez dışarı çıksak bir daha 15 gün yurttan çıkamıyorum para bitiyor. bir an önce kendi hayatımı idame ettirecek seviyeye gelmek istiyorum

ama ne zaman burada yazılanları okusam polislikle ilgili sürekli aşırı çalışma saatleri, bitmeyen mobingler, zor çalışma koşulları hakkında yazılanları okuyorum ve karar vermekte zorlanıyorum. bu mesleğin hiç mi güzel tarafı yok ? hep zorluklardan mobinglerden ve çileden mi ibaret ? bu durumda ne yapmalı


martenickaa
Aday Memur
02 Nisan 2024 18:47
tavsiye etmiyorum kardeşim.

iyilikiyidir01
Şef
02 Nisan 2024 18:52
yav kardeş öğretmene git askere git bağlantıya git birileri iyiler birileri sever birileri kötüler. bu böyledir sen telkin arıyorsun yani böyle şeyleri uzman psikolog rehberlikle kendini tanıyıp daha rahat karar verirsin ver seansına 2000 .4 seans 8000 lira ver hem kendini tanı hemde ne istediğini hayalinin ne olduğu çıksın ortaya o onu dedi bu bunu diyor ya gelecek belirlenmez. profosyonel yardımla hayatına yön ver cağı yakalayamamış insanlarla gelecek tayin edilmez

neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
02 Nisan 2024 19:05

ben sadece meslek içinde bulunan personelden tavsiye almak istedim ayrıca bir öğrenci için büyük para o paralar

iyilikiyidir01, 2 gün önce
yav kardeş öğretmene git askere git bağlantıya git birileri iyiler birileri sever birileri kötüler. bu böyledir sen telkin arıyorsun yani böyle şeyleri uzman psikolog rehberlikle kendini tanıyıp daha rahat karar verirsin ver seansına 2000 .4 seans 8000 lira ver hem kendini tanı hemde ne istediğini hayalinin ne olduğu çıksın ortaya o onu dedi bu bunu diyor ya gelecek belirlenmez. profosyonel yardımla hayatına yön ver cağı yakalayamamış insanlarla gelecek tayin edilmez

neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
02 Nisan 2024 19:08

peki nedenlerini de yazar mısın

martenickaa, 2 gün önce
tavsiye etmiyorum kardeşim.

karabatak28
Aday Memur
02 Nisan 2024 20:00
kesinlikle polis olma ben 30 yıldır çalışıyorum kendi çocuklarım dahil kimseye tavsiye etmiyorum hayatınız bitirirsiniz sosyal hayat sıfır ha birde girersen hayatta çıkamazsın meslektwn
martenickaa, 2 gün önce
tavsiye etmiyorum kardeşim.

polnet03
Şef
02 Nisan 2024 20:02
nedenini merak ediyorsun kardesım 20 yıllık memurum bak ikinci sarktayım para icin yapilacak meslek degil nedeni ise suanda belediye saglik bakanligi aklina nere geliyorsa benden fazla maas aliyor tayin derdi yok birsey yok bizde oylemi 2 kere sark ilk ataman buyuk ihtimal istanbul olacak secimde yltam 24 saat calistim ertesi gun oglen tekrar ise gittim para var mi yok belediye personeli kuryelik yapti mesai ucreti aldi kisacasi bu meslek en son yapilacak meslek bile değil ha birde adamin yoksaa tayin calisacak yeri soyleyebilecegin adamin yoksa hayatı. nanay kardesim oku muhendislgini ozel sektorde girer girmez sana para vermeyecek fakat 5 sene sonra cocugu memurdan fazla alacaksın
neyapsamnereyegitsem, 2 gün önce

peki nedenlerini de yazar mısın


Birsüveyda
Şef
02 Nisan 2024 20:32

Olma kardeşim zaten bu enflasyonda polis maaşıyla bir ev bir araba sahibi olamıyorsun. Aldığın maaş anca ay sonunu ucu ucuna getiriyor o da ekstrem bir durum olmazsa . Tayin dolayısıyla şehir değiştireceksin eşyaların çöp olacak, evliysen çocukların varsa bir orası bir burası çocukların okul düzeni değişiyor, hele ki eşin de çalışıyorsa onun iş durumu , tüm düzenini bir döngü içinde sürekli sil baştan yapıyorsun. Benim önerim akademik kariyer düşünmen. Akademideki imkanların çoğu hiç bir yerde yok. Öğrencisin anlıyorum seni , bence ek bir iş bulup hem oku hem çalış . Okumakta olduğun bölümün öğrenci işlerinde ek gelirin olsun diye çalışabilirsin. Ben hem öğrenci işlerinde çalışıyordum hem de ordan arta kalan zamanda farklı bir işte çalışıyordum. Sağolsun hocalarım da tölarans gösteriyorlardı. Hocaların da anlayışlı olacaktır onlar da senin geçtiğin yollardan geçti. Mezun olmadan KPSS? ye gir önlisans KPSS den atanmak daha kolay. Örneğin şuan önlisans KPSS den üniversiteler bir sürü kadro açıp ilana çıktı. Daha yolun başındasın ve hayatının gidiş yönünün temelini şuan yapacaklarınla atacaksın . Şimdiden A/B/C planların olsun.


btm2024
Aday Memur
02 Nisan 2024 21:06

Polisliğin hiç bir artısı kalmadı eskiden parası vardı şuan yapman için tek bi neden yok bir polis 42 bin maaş alır dışarda çok yüksek alındığını sannedenler var.Ven 10 yıllık polisim nasipse 15 güne istifa etcem .çok isteyerek girdim bu mesleğe ben girdiğim de Gine iyiydi her gün kötüye gidiyor ben tavsiye etmiyorum


neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
02 Nisan 2024 21:26

Evet çalışma saatlerine kıyasla düşük kalıyor ama dışarısı da pek iyi sayılmaz. Şu kötü çalışma şartları ve mobing gözümü korkutuyor

btm2024, 2 gün önce

Polisliğin hiç bir artısı kalmadı eskiden parası vardı şuan yapman için tek bi neden yok bir polis 42 bin maaş alır dışarda çok yüksek alındığını sannedenler var.Ven 10 yıllık polisim nasipse 15 güne istifa etcem .çok isteyerek girdim bu mesleğe ben girdiğim de Gine iyiydi her gün kötüye gidiyor ben tavsiye etmiyorum


neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
02 Nisan 2024 21:27

Peki neden böyle düşünüyorsunuz hangi sebepler yüzünden

karabatak28, 2 gün önce
kesinlikle polis olma ben 30 yıldır çalışıyorum kendi çocuklarım dahil kimseye tavsiye etmiyorum hayatınız bitirirsiniz sosyal hayat sıfır ha birde girersen hayatta çıkamazsın meslektwn

ozerrrr
Şube Müdürü
02 Nisan 2024 21:28
git başka işler yap

neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
02 Nisan 2024 21:35

Özel sektörde iş bulmak çok zor

ozerrrr, 2 gün önce
git başka işler yap

Kasimtemir06
Aday Memur
02 Nisan 2024 22:58

Niçin istifa ediyorsunuz ne iş yapacaksınız, bizlere de fikir vermesi açısından paylasirsanizseviniriz burda paylaşmak istemezseniz özel kutu m açık

btm2024, 2 gün önce

Polisliğin hiç bir artısı kalmadı eskiden parası vardı şuan yapman için tek bi neden yok bir polis 42 bin maaş alır dışarda çok yüksek alındığını sannedenler var.Ven 10 yıllık polisim nasipse 15 güne istifa etcem .çok isteyerek girdim bu mesleğe ben girdiğim de Gine iyiydi her gün kötüye gidiyor ben tavsiye etmiyorum


Muerem
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 01:11

Adam yukarda belediyenin kuryesi bile seçim de mesaisini aldı demiş onca şey yazanlar olmuş sen hala neden böyle düşünüyorsunuz hangi sebepler diyosun sen gel kardeşim gel ol sınavı yok bisey yok mülakatları geç yeter

neyapsamnereyegitsem, 2 gün önce

Peki neden böyle düşünüyorsunuz hangi sebepler yüzünden


Ankaralımemur41
Memur
03 Nisan 2024 02:17
git bakkal dükkanı aç ticaret yap yinede polis olma.Benden sana çok ama çok samimi bir polis abi tavsiyesi

neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
03 Nisan 2024 03:58

polisler neden mesleklerinden bu kadar nefret ediyor

Ankaralımemur41, Dün
git bakkal dükkanı aç ticaret yap yinede polis olma.Benden sana çok ama çok samimi bir polis abi tavsiyesi

neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
03 Nisan 2024 04:10

sanki belediyeye veya diğer kurumlara girmek kolayda ben ısrarla polis olmak istiyorum. çaresiz kalan adamın en kolay yoldan gidebileceği tek yer polislik

Muerem, Dün

Adam yukarda belediyenin kuryesi bile seçim de mesaisini aldı demiş onca şey yazanlar olmuş sen hala neden böyle düşünüyorsunuz hangi sebepler diyosun sen gel kardeşim gel ol sınavı yok bisey yok mülakatları geç yeter


Ankaralımemur41
Memur
03 Nisan 2024 05:59
nefret etmiyoruz, nefret ettiğimiz şey mesleğimiz değil, meslekdeki karşılaştığın onca şeyin karşılığında hor görülmen , karşılığını alamaman. Sana burda bunca örnek verilmişken hala neyi almıyo ve anlamıyo o kalın kafan.
neyapsamnereyegitsem, Dün

polisler neden mesleklerinden bu kadar nefret ediyor


Ankaralımemur41
Memur
03 Nisan 2024 06:14
cumartesi günü gece ekibi idim, akşam 6 da görev aldım seçim günü sabah 6 da bıraktım.Şimdi git öğlen 4:30 da gel dediler.7 de eve gidip yatıp uyudum 4 de geri kalkıp traş olup göreve şehir merkezinde yaya olarak beklemeyr geçtik.Vazifemiz seçim sonucuna göre çıkabilecek taşkınlığa karşı müdahale etmek.Görevin biteceği saat belli değil tabi ama pazarteside gündüz grubuyum yani sabah 7 de normal mesaiye gelmen gerek.Herneyse 4.30 da görev aldık tabi orucuz, dünya kadar polis görevli iftar saati geldi ne yemek getiren var ne su, evine gitsen iftar için görev yeri tertden işlem yersin, dışarda yesen en kötü 500 ekonomin bozulacak.Belediyenin iftar çadırına sığındım.Seçim oldu bitti herkes evine gitti , bize artık gidin dedikleri saat gece 3.Eve gittim duşdu sahurdu derken yatmam 4ü buldu. 6:30 da geri kalkıp hazırlanıp gündüz ekibi olarak akşam 7 ye kadar mesaime gittim.Akşamda gelir gelmez uyumuş kalmışım .Bu süre zarfında tek kuruş exstra para almadık, seçim öncesi açılışlar mitingler ek görevler saymıyorum.Aha bayram geliyo sözde memurlara 9 gün tatil ama biz yine çalışacaz Bu sadece işin karşılığı olmayan görev boyutu.Birde bunca fedekarlığa rağmen en ufak açığında amirinden yediğin laf tuttuğu rapor uyguladığı mobing cabası. sen gelmek istiyorsan gel sıkıntı yok ama herşey ne para nede garanti emeklililk.İnsanın ömrüde geçip giden gençliğide geri gelmiyo
neyapsamnereyegitsem, Dün

sanki belediyeye veya diğer kurumlara girmek kolayda ben ısrarla polis olmak istiyorum. çaresiz kalan adamın en kolay yoldan gidebileceği tek yer polislik


Yeni çeri
Aday Memur
03 Nisan 2024 09:35
devlet memurluğu olsunda hangisine girmek kolaysa ona gir. polislik olur askeri personel yada diğer kurumlar. özel sektöre güvenme. özel sektörde yarının belli olmaz maaşını alamayabilirsin yeri geldiği zaman. ama devlet kapısı olsun polislik olsun emekli olana kadar maddi sıkıntın olmaz. aldığın maaşa göre hareket edersin
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