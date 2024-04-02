Polisliği tercih etmem ile ilgili düşünceleriniz

cumartesi günü gece ekibi idim, akşam 6 da görev aldım seçim günü sabah 6 da bıraktım.Şimdi git öğlen 4:30 da gel dediler.7 de eve gidip yatıp uyudum 4 de geri kalkıp traş olup göreve şehir merkezinde yaya olarak beklemeyr geçtik.Vazifemiz seçim sonucuna göre çıkabilecek taşkınlığa karşı müdahale etmek.Görevin biteceği saat belli değil tabi ama pazarteside gündüz grubuyum yani sabah 7 de normal mesaiye gelmen gerek.Herneyse 4.30 da görev aldık tabi orucuz, dünya kadar polis görevli iftar saati geldi ne yemek getiren var ne su, evine gitsen iftar için görev yeri tertden işlem yersin, dışarda yesen en kötü 500 ekonomin bozulacak.Belediyenin iftar çadırına sığındım.Seçim oldu bitti herkes evine gitti , bize artık gidin dedikleri saat gece 3.Eve gittim duşdu sahurdu derken yatmam 4ü buldu. 6:30 da geri kalkıp hazırlanıp gündüz ekibi olarak akşam 7 ye kadar mesaime gittim.Akşamda gelir gelmez uyumuş kalmışım .Bu süre zarfında tek kuruş exstra para almadık, seçim öncesi açılışlar mitingler ek görevler saymıyorum.Aha bayram geliyo sözde memurlara 9 gün tatil ama biz yine çalışacaz Bu sadece işin karşılığı olmayan görev boyutu.Birde bunca fedekarlığa rağmen en ufak açığında amirinden yediğin laf tuttuğu rapor uyguladığı mobing cabası. sen gelmek istiyorsan gel sıkıntı yok ama herşey ne para nede garanti emeklililk.İnsanın ömrüde geçip giden gençliğide geri gelmiyo
cumartesi günü gece ekibi idim, akşam 6 da görev aldım seçim günü sabah 6 da bıraktım.Şimdi git öğlen 4:30 da gel dediler.7 de eve gidip yatıp uyudum 4 de geri kalkıp traş olup göreve şehir merkezinde yaya olarak beklemeyr geçtik.Vazifemiz seçim sonucuna göre çıkabilecek taşkınlığa karşı müdahale etmek.Görevin biteceği saat belli değil tabi ama pazarteside gündüz grubuyum yani sabah 7 de normal mesaiye gelmen gerek.Herneyse 4.30 da görev aldık tabi orucuz, dünya kadar polis görevli iftar saati geldi ne yemek getiren var ne su, evine gitsen iftar için görev yeri tertden işlem yersin, dışarda yesen en kötü 500 ekonomin bozulacak.Belediyenin iftar çadırına sığındım.Seçim oldu bitti herkes evine gitti , bize artık gidin dedikleri saat gece 3.Eve gittim duşdu sahurdu derken yatmam 4ü buldu. 6:30 da geri kalkıp hazırlanıp gündüz ekibi olarak akşam 7 ye kadar mesaime gittim.Akşamda gelir gelmez uyumuş kalmışım .Bu süre zarfında tek kuruş exstra para almadık, seçim öncesi açılışlar mitingler ek görevler saymıyorum.Aha bayram geliyo sözde memurlara 9 gün tatil ama biz yine çalışacaz Bu sadece işin karşılığı olmayan görev boyutu.Birde bunca fedekarlığa rağmen en ufak açığında amirinden yediğin laf tuttuğu rapor uyguladığı mobing cabası. sen gelmek istiyorsan gel sıkıntı yok ama herşey ne para nede garanti emeklililk.İnsanın ömrüde geçip giden gençliğide geri gelmiyo
, Dün
neyapsamnereyegitsem
sanki belediyeye veya diğer kurumlara girmek kolayda ben ısrarla polis olmak istiyorum. çaresiz kalan adamın en kolay yoldan gidebileceği tek yer polislik