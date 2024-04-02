Polisliği tercih etmem ile ilgili düşünceleriniz

ben ortalama bir ünide endüstri mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim, son zamanlarda kafamda sürekli okulu bırakma ve polis okuluna gitme fikri dönüp dolaşıyor. gerek mezun olunca iş bulma zorluğu gerek özel sektörde düşük maaş durumu, gerek kamuya atanmanın önünün kapanması ve atamanın çok düşük olması gibi konulardan dolayı okuma hevesim kalmadı ayrıca ekonomi yüzünden üniversite hayatı da yaşanmıyor, bir kez dışarı çıksak bir daha 15 gün yurttan çıkamıyorum para bitiyor. bir an önce kendi hayatımı idame ettirecek seviyeye gelmek istiyorum

ama ne zaman burada yazılanları okusam polislikle ilgili sürekli aşırı çalışma saatleri, bitmeyen mobingler, zor çalışma koşulları hakkında yazılanları okuyorum ve karar vermekte zorlanıyorum. bu mesleğin hiç mi güzel tarafı yok ? hep zorluklardan mobinglerden ve çileden mi ibaret ? bu durumda ne yapmalı