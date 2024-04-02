personel sicil

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Yazı İşleri Müdürlüğü Sınav sonuçları4 yıl çalışmış olma maddesiİKM'den üniversite memurluğuna geçiş.Memur Maaşları Bayram Öncesi Yatacak mı?reddi miras acilHak ArayışıPromosyon güncellemesi hesabına yatan il var mı?promosyon konusu gündemden düştü sanırım ses çıkmıyor artık kimsedenAdalet bakanlığı tüm personeline rotasyon..Aksaray Kampüs Talep Toplama
Sözlük
Son Haberler
CB'den sözleşmeliden kadroya geçenlerle ilgili önemli görüş!AK Parti MYK toplantısı sona erdiOrdu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldüİntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek tehdit etmişDiyarbakır ve Şırnak'ta izinsiz yürüyen DEM'lilere polis müdahale etti
Editörün Seçimi
sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri