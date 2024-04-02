İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2024 18:37
personel sicil

Arkadaşlar merhaba personel sicil numarası çıktıktan sonra atama olumsuz gelme durumu varmıdır ? Atanması yapılmayacak kişiye sicil no verilir mi

Çok Yazılan Konular

Yazı İşleri Müdürlüğü Sınav sonuçları4 yıl çalışmış olma maddesiİKM'den üniversite memurluğuna geçiş.Memur Maaşları Bayram Öncesi Yatacak mı?reddi miras acilHak ArayışıPromosyon güncellemesi hesabına yatan il var mı?promosyon konusu gündemden düştü sanırım ses çıkmıyor artık kimsedenAdalet bakanlığı tüm personeline rotasyon..Aksaray Kampüs Talep Toplama

Sözlük

bitcoin 1 Tahammül gücünü kaybetme nedenleri 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 5 körler sağırlar,birbirini ağırlar. 1 Bugün olanlar 2 şans bambusu 1 çilek 2 pratik zeka 2 herbaderm 1 Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 1

Son Haberler

CB'den sözleşmeliden kadroya geçenlerle ilgili önemli görüş!AK Parti MYK toplantısı sona erdiOrdu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldüİntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek tehdit etmişDiyarbakır ve Şırnak'ta izinsiz yürüyen DEM'lilere polis müdahale etti

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri