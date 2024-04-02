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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Nisan 2024 19:15
Yusuf Tekin
Sizce görevden alınır mı arkadaşlar ?

Palasay
Aday Memur
02 Nisan 2024 19:22

Milli egitimde haksızlık , hukuksuzluk, liyakatsizlik varsa sendika ne derse o oluyorsa ,ölçü sakal başörtüsü ise evet derim


uca
Daire Başkanı
02 Nisan 2024 20:10

haksızlık , hukuksuzluk, liyakatsizlik

Toplam 2 mesaj

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