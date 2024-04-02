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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2024 20:51
nas tayininde tavsiye edebileceginiz acik ceza infaz kurumlari nelerdir ?

Değerli meslektaşlarım; 2024 NAS tayininde tercih edebileceğim açık ceza infaz kurumları neler olabilir ? Görüş ve yardımlarınız için şimdiden ederim. Rabbim yeni Nas tayin döneminde herkesin gönlüne göre versin inşaallah.. NOT: NAS puanım 560 civarı

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