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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Nisan 2024 21:34
Diğer memurlar ve polisler arasında bir fark dikkatimi çekti

Diğer memurlar genelde mesleklerin kötü yanlarını konuştuğunda ve iyileştirme istediğinde meslektaşları destek verirken polisler bir şeylerden şikayet ettiğinde diğer polisler tarafından şükretmemekle, kıymet bilmemekle, vatan sevgisi olmamakla suçlanıyor ve sevmiyorsan bırak mesleği tarzında tepki alıyor

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