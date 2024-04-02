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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Nisan 2024 21:34
Diğer memurlar ve polisler arasında fark

Diğer memurlar genelde mesleklerin kötü yanlarını konuştuğunda ve iyileştirme istediğinde meslektaşları destek verirken polisler bir şeylerden şikayet ettiğinde diğer polisler tarafından şükretmemekle, kıymet bilmemekle, vatan sevgisi olmamakla suçlanıyor ve sevmiyorsan bırak mesleği tarzında tepki alıyor

İlginç


Bizekiydilar
Aday Memur
03 Nisan 2024 00:58

Ya birde bir rapor alacaz maz 10 gnluk tam adamlar olur veririz diyorlar meslegimi sorunca haaa polisse sıkıntı malesef diyolar. Gecenlerde tanıdık bashekim verecekti verdi 4 5 gun hemen valiliktem aramıslar adamı uyarmıslar ihtiycm vardı alamıyorum özelden almak faydası olur mu


Muerem
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 01:33

O yüzden maaşları kadar ek ücretleri olabilir mi


AsayişBüro
Aday Memur
03 Nisan 2024 02:15
git özele 900 lira muayene ücreti ver rica et versinler 5 gün
Bizekiydilar, Dün

Ya birde bir rapor alacaz maz 10 gnluk tam adamlar olur veririz diyorlar meslegimi sorunca haaa polisse sıkıntı malesef diyolar. Gecenlerde tanıdık bashekim verecekti verdi 4 5 gun hemen valiliktem aramıslar adamı uyarmıslar ihtiycm vardı alamıyorum özelden almak faydası olur mu


Passenger01
Memur
03 Nisan 2024 04:56
hastaydım vermediler
Bizekiydilar, Dün

Ya birde bir rapor alacaz maz 10 gnluk tam adamlar olur veririz diyorlar meslegimi sorunca haaa polisse sıkıntı malesef diyolar. Gecenlerde tanıdık bashekim verecekti verdi 4 5 gun hemen valiliktem aramıslar adamı uyarmıslar ihtiycm vardı alamıyorum özelden almak faydası olur mu

Toplam 4 mesaj

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