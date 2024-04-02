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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Nisan 2024 22:17
Eşim paramedik ben att

Arkadaşlar eşim paramedik ben attyim . O altı yıllık personel Mersin'de ben dört yıllık personel kilisteyim iki yıl önce Kilis'te birlikte çalıştık o 2022 de Mart'ta gitti bende eş durumu tayini yapıp yanına gitmek istiyorum bilgi verir misiniz &#128549;

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