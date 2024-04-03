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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2024 00:33
İçişleri Bakanlığı 1608 Sözleşmeli Personel Alımı (22-26 Nisan)

Bakanlıktan ilan geldi. 276 Büro Personeli alımı olacak. Hukukçularda başvuracak. Sözlü Mülakat var!!!

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