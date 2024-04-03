İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 01:10
Memur Maaşlarında Son Dakika Değişimi: Erken Ödeme Yolda
muhasebat genel müdürlüğün tüm kurumlara yazı gönderilerek maaş güncelleme evraklarının 3 Nisan 2024 tarihine kadar tamamlanması talep edildi. maaşlar bayramdan önce yatırılacak..

mustafa1649
Aday Memur
03 Nisan 2024 01:13

Resmi yazıyı bulabilirmiyiz


harbigenco
Aday Memur
03 Nisan 2024 01:15
baskatip.com.tr paylaşmış resmi yazı cuma günü gönderilecekmiş
mustafa1649, 2 saat önce

Resmi yazıyı bulabilirmiyiz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaşlar 15 Nisan'da Yatacakmaaşlar bayramdan önce erken yatar mı? Mart Ayı enflasyon TahminiSendika Üyeliği Cumhurbaşkanının verdiği idari izin hangi yasaya dayanmaktadır?Temmuz zamMaaş promosyonunu vermeyen bankaya ne yaptırımı uygulayabiliriz?Temmuz ayı zam oranı tahminleri2005ten bu yana asgari ücret dolar bazında yüzde 126,34 arttı.Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları

Sözlük

market gezmesi 2 gibisin kadın 4 herbaderm 1 şeşen 2 Parkour 3 Lilyum 1 bitcoin 1 güne bir söz bırak 2 pratik zeka 2 gibi 1

Son Haberler

Van kararının benzeri 2019'da Adana Kozan'da uygulanmış5434' tabi malulen emeklilik ile engelli emeklilikte nasıl bir yol izlenmeli?Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.3 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıBayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri