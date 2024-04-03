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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Nisan 2024 01:53
İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Karşılama Personeli Alımı

İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezlerine alınacak olan Çağrı Karşılama Personeli unvanı hakkında aklınıza takılanları sorarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hakkınızda hayırlısı olması temennisiyle ...

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