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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Nisan 2024 08:24
Seçim görevi

yerel seçimlerde görev aldım. sandık teslim etmeye giderken görevli otobüsler ile gittik. teslim kuyruğu uzundu. dönüşüm gece 3 oldu. çıktığımda benim gideceğim güzergaha, görev aldığım okula kadar bırakılacağını söyledikleri halde, çıkışta görev aldığım okul civarına giden kimse olmadığını 1-2 saat daha bekleyip 4-5 kişi olursak araç çıkaracaklarını söylediler. bu durumda ben de taksi tutup gittim okula kadar. müdür beyi aradığımda da bu duruma bir çözüm üretemeyeceğini söyledi. bu durumu ileteceğim bir kanal var mı?bilgisi oılan var mı?


yakamoz0682
Şef
03 Nisan 2024 08:44

en güzeli görev almamak. aldığınız para çektiğiniz çileye değmez.


erdem.k88
Genel Müdür
03 Nisan 2024 08:53
ben göreve kendi aracımla gittim sandik baskaniydim, dönüşte ilce seçim kurulunun tahsis ettiği arac ve polis korteji eşliğinde gitmemiz gerektiği söylendi, aracım görev yaptığım yerde kaldı , daha sonra ne eve , ne görev yerime götürme muhabbeti bile yapılmadı. hem zorla görev verip hemde yollarda perişan ediyorlar. kac km yere aracımi almaya bir daha gittim ertesi gün. Allah bildiği gibi yapsın bunları.
yakamoz0682, 3 saat önce

en güzeli görev almamak. aldığınız para çektiğiniz çileye değmez.


yakamoz0682
Şef
03 Nisan 2024 08:57

kendi aracınızla gitmekle hata etmişsiniz. keşke secim aracıyla gitseydiniz. maalesef böyle yanlışlar oluyor.

erdem.k88, 3 saat önce
ben göreve kendi aracımla gittim sandik baskaniydim, dönüşte ilce seçim kurulunun tahsis ettiği arac ve polis korteji eşliğinde gitmemiz gerektiği söylendi, aracım görev yaptığım yerde kaldı , daha sonra ne eve , ne görev yerime götürme muhabbeti bile yapılmadı. hem zorla görev verip hemde yollarda perişan ediyorlar. kac km yere aracımi almaya bir daha gittim ertesi gün. Allah bildiği gibi yapsın bunları.

imrancuhadar
Memur
03 Nisan 2024 08:57

Anayasamızda angarya yasak ama bazıları seçilecek diye bu yasak seçim zamanı zorla deliniyor. Neden zorla görevlendiriliyorum. Adamı görevlendiriyorsun ne yemek veriyorsun ne su veriyorsun ne gecenin bir vakti sahip çıkıyorsun. Seçim anında meydana gelen dövüş kavga saymıyorum bile. Öyle bir parti tapıcılıkları var ki görsen kendi seçimi sanarsın o derece savunuyor. Her oy sayımında ölüm var yaralanma var. Demek ki sorun var. Demek ki bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle olmadığı belli. Ama seçime girenlerin bunları yaşamadıkları için umurlarında bile değil. Yeter bu ülkenin değerlerinin seçim günü bazıları beş para etmez insanların oyuncağı oldukları. Laf anlamak bile istemiyor bazıları. İstemiyoruz görev almak. Anlaşsın partiler kendi aralarında kendi üyeleri yapsınlar. Aynı memur/başkan gibi sorumlulukları olsun. Senin partin kazanacak diye gece 4 ertesi gece 4 yapmak istemiyorum. Bakalım o zaman kaç siyasi üyeleriniz o sabah saat 6'da çok sevdikleri sandık başlarında hazır bulunacak.


gguull
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 09:02

bu konuda bir öneri istememiştim halbuki!

yakamoz0682, 3 saat önce

en güzeli görev almamak. aldığınız para çektiğiniz çileye değmez.


gguull
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 09:03

aynısını yaşadım. taksiye fatura kestirdim. bunu ifade edebileceğim bir muhatap kurum veya kişi var mı?

erdem.k88, 3 saat önce
ben göreve kendi aracımla gittim sandik baskaniydim, dönüşte ilce seçim kurulunun tahsis ettiği arac ve polis korteji eşliğinde gitmemiz gerektiği söylendi, aracım görev yaptığım yerde kaldı , daha sonra ne eve , ne görev yerime götürme muhabbeti bile yapılmadı. hem zorla görev verip hemde yollarda perişan ediyorlar. kac km yere aracımi almaya bir daha gittim ertesi gün. Allah bildiği gibi yapsın bunları.

yakamoz0682
Şef
03 Nisan 2024 09:13

hocam kimse ilgilenmez artık sizin cebinizden gitti.

gguull, 3 saat önce

bu konuda bir öneri istememiştim halbuki!


majesteleri7
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 09:21

Eve sağ salim geldiğine şükret taksi parası peşinde koşma


gguull
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 09:38

dövüş teknikleri biliyorum, o açıdan sıkıntı yaşamazdım.

majesteleri7, 2 saat önce

Eve sağ salim geldiğine şükret taksi parası peşinde koşma


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 09:55

İlçe seçim müdürlüğünü Yüksek Seçim Kuruluna şikayet edebilirsin. Bu organizasyonları ilçe seçimin yapması gerekiyor. Birkaç kişi şikayet ederse sonuç alınabilir. İşini düzgün yapan ilçe seçim yok. Kamu kurumu sonuçta, hangi kamu kurumu düzgün çalışıyor.


gguull
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 11:03

muntazam cevabınız için teşekkür ederim.

İsmi Lazım Deil, 2 saat önce

İlçe seçim müdürlüğünü Yüksek Seçim Kuruluna şikayet edebilirsin. Bu organizasyonları ilçe seçimin yapması gerekiyor. Birkaç kişi şikayet ederse sonuç alınabilir. İşini düzgün yapan ilçe seçim yok. Kamu kurumu sonuçta, hangi kamu kurumu düzgün çalışıyor.


difficulties
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 11:35

Seçim için tahsis edilen araca binmek zorunda değildiniz. Haklarınızı bilmezseniz zor durumda kalırsınız. Ortada yazılı bir beyan olmadığı için ne fatura edilen tutarı ne de mağduriyetinizi giderecek birini bulabilirsiniz.. Jandarma size ve tahsis edilen seçim arabasına eşlik etmekle mükellef. Hangi araçla gideceğinize karar veremez. Ancak seçim güvenliği açısından koordineli bir davranış tercih edilebilir.

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