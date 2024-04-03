Seçim görevi

ben göreve kendi aracımla gittim sandik baskaniydim, dönüşte ilce seçim kurulunun tahsis ettiği arac ve polis korteji eşliğinde gitmemiz gerektiği söylendi, aracım görev yaptığım yerde kaldı , daha sonra ne eve , ne görev yerime götürme muhabbeti bile yapılmadı. hem zorla görev verip hemde yollarda perişan ediyorlar. kac km yere aracımi almaya bir daha gittim ertesi gün. Allah bildiği gibi yapsın bunları.

ben göreve kendi aracımla gittim sandik baskaniydim, dönüşte ilce seçim kurulunun tahsis ettiği arac ve polis korteji eşliğinde gitmemiz gerektiği söylendi, aracım görev yaptığım yerde kaldı , daha sonra ne eve , ne görev yerime götürme muhabbeti bile yapılmadı. hem zorla görev verip hemde yollarda perişan ediyorlar. kac km yere aracımi almaya bir daha gittim ertesi gün. Allah bildiği gibi yapsın bunları.