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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Nisan 2024 08:25
İçişleri Bakanlığı alımı var şuan; herhangi bir önlisans mezunu başvurabilir mi ?

İçişleri bakanlığı alımını inceledim bölüm şartı var büro personelinde ancak alım cetvelinde büro personeli kısmında önlisans diğer bölümü yazmakta bilenler cevaolayabilir mi teşekkür ederim şimdiden


Rambor
Aday Memur
03 Nisan 2024 11:21
Aşağılara doğru indiğinizde başvurabilecek bölümler yazıyor. Maalesef tüm mezunlar başvuramıyor.
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