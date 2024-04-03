İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Nisan 2024 09:21
Eş durumu tayini sonrası alt bölge

kadrolu hemşireyim, istanbula Eş durumu tayiniyle geldim önümüzdeki aylarda alt bölge tayini yapmak istiyorum, yönetmeliği okudum, madde 20 ye göre geldiğim için iki yıl çalışma şartım yok diye anladım, konu hakkında bilgisi olan var mıdır

Çok Yazılan Konular

KPSS 2024/5 zimmete düşmehalk sağlığı VHKİ VE TIBBİ SEKRETERidari izinde ödenmeyen fazla mesai2024/5 Ataması Zimmet.Alt bölge tayini bilgi paylaşımı2023 5 Atamasında Mahkemelik Olanlareğitim tayini+eş durumuözel sektör eş durumu tayinEşim paramedik ben att

Sözlük

tohum 1 dişil enerji 3 güne bir söz bırak 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 Hislerinize tercüman olan şiirler 1 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 1 deniz kavimleri 1 Tahammül gücünü kaybetme nedenleri 1 French Kiss 2 dilimiz 1

Son Haberler

Akademisyen 60 lira fazla alınan internet ücreti için açtığı davayı kazandıAYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal ettiDEM Parti'den YSK'ye Van itirazıYargıtay Başkanı seçiminin 14. turunda da belirlenemediMalatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri