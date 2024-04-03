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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 09:47
Nisan ayı enflasyonu

Cep telefonu tarifelerine %65 oranında zam yapıldı.

Bir dakika alo: 3,12 TL

Bir dakika yurtdışı: 31,35 TL

Ünvan Değişikliği: 40,86 TL

Hat Devri: 59,83 TL

Numara değişikliği: 136,52 TL

Açma-kapama: 139,27 TL

SMS ücreti: 2,23 TL

SMS ücreti yurtdışı: 5,51 TL

Bilinmeyen numara: 8,84 TL (dakika)

-BTK


Yukatuman
Şef
03 Nisan 2024 10:13

Dahada bişey beklemeyin abi tahmn falanda ypamyın yüzde 20 zamma göre hesap yapın biz ne dersek boş çıkıyo


sifonyally
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 10:19

İTO'nun %3.93, ENAG'ın %5.68 olarak ölçtüğü enflasyonu TÜİK %3.16 olarak açıkladı. Halk buna inanmaz, enflasyon beklentisi kırılmaz. Sn. Şimşek en azından Ağbal döneminin Bakanı Lütfi Elvan'ı örnek alıp TÜİK'i denetleyecek bir bağımsız danışma kurulu oluşturmalı.


beyazdag06
Memur
03 Nisan 2024 10:39
Rakamları o veriyor neden denetlesin. Eleştiri okları başak yöne yöneldim diye
sifonyally, 1 saat önce

İTO'nun %3.93, ENAG'ın %5.68 olarak ölçtüğü enflasyonu TÜİK %3.16 olarak açıkladı. Halk buna inanmaz, enflasyon beklentisi kırılmaz. Sn. Şimşek en azından Ağbal döneminin Bakanı Lütfi Elvan'ı örnek alıp TÜİK'i denetleyecek bir bağımsız danışma kurulu oluşturmalı.


M Can
Genel Müdür
03 Nisan 2024 10:53

Bugün açıklanan rakamların gerçek piyasa rakamları olduğunu düşünmüyorum. Seçim ve beklentileri bitti, şimdi sıktıkça sıkacaklar, tabi bu rakamları da sıkacaklar...

Mayısta açıklayacakları Nisan ayı enflasyonu 2 - 2.5 arası çıkarsa hiç şaşırmayın..

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