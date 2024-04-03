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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 09:56
polislikten belediyeye geçiş süreci
merhabalar abilerim 4 yıllık polis memuruyum belediyeye geçiş yapmak istiyorum kadrolu nasıl oluuor kurumlar arası muvafakatname ile geçiş mi oluyor yoksa istifa edip 1 sene bekleme yapıp o şekilde mi oluyor.Belli bir yıl çalışma şartım gerekiyor mu polislikte bunun için .süreç nasıl oluyor acaba bilgisi olan var mı yada bu şekilde bir yola başvuran var ise yardımcı olabilirmisiniz.teşekkürler

Çakırbeyliii
Aday Memur
03 Nisan 2024 10:05
merhaba bende memurluktan polisliğe geçmeyi düşünüyorum sizce mantıklı mı

85200258
Genel Müdür
03 Nisan 2024 10:09
Çok mantıklı. Bayramda 9 gün tatil yapmak yerine gece gündüz bedava çalışmak istiyorsan doğru yerdesin...
Çakırbeyliii, 2 saat önce
merhaba bende memurluktan polisliğe geçmeyi düşünüyorum sizce mantıklı mı

85200258
Genel Müdür
03 Nisan 2024 10:10
Bu arada konuyu açan arkadaş o prosedürlerden önce yapman gereken şey torpil bulmak. Öncelikle belediyeden , sonra emniyetten iki tane güçlü torpili bulduktan sonra gerisi teferruat.

masterrrrr
Memur
03 Nisan 2024 11:27

:D

85200258, 2 saat önce
Çok mantıklı. Bayramda 9 gün tatil yapmak yerine gece gündüz bedava çalışmak istiyorsan doğru yerdesin...
Toplam 4 mesaj

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