polislikten belediyeye geçiş süreci

merhabalar abilerim 4 yıllık polis memuruyum belediyeye geçiş yapmak istiyorum kadrolu nasıl oluuor kurumlar arası muvafakatname ile geçiş mi oluyor yoksa istifa edip 1 sene bekleme yapıp o şekilde mi oluyor.Belli bir yıl çalışma şartım gerekiyor mu polislikte bunun için .süreç nasıl oluyor acaba bilgisi olan var mı yada bu şekilde bir yola başvuran var ise yardımcı olabilirmisiniz.teşekkürler

merhabalar abilerim 4 yıllık polis memuruyum belediyeye geçiş yapmak istiyorum kadrolu nasıl oluuor kurumlar arası muvafakatname ile geçiş mi oluyor yoksa istifa edip 1 sene bekleme yapıp o şekilde mi oluyor.Belli bir yıl çalışma şartım gerekiyor mu polislikte bunun için .süreç nasıl oluyor acaba bilgisi olan var mı yada bu şekilde bir yola başvuran var ise yardımcı olabilirmisiniz.teşekkürler