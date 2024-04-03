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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 10:04
Mart enflasyonu 3.16 çıktı. Toplam zam oranı ne oldu?
Toplam zam oranı ne oldu?

satac123
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 10:05

10,06 şuan.


office chief
Memur
03 Nisan 2024 10:11

15,6 oldu


Rafaello
Aday Memur
03 Nisan 2024 10:16
Zam oranımız%20 lerde kalacak

ice.mann
Memur
03 Nisan 2024 10:17

Şu andaki oran 10,05

Bundan sonra kalan 3 ayda da yüzde 3 olursa aylık enflasyon, toplam zam yüzde 20,02 oluyor. Kisacası yüzde 20 ye göre hesap yapabilirsiniz.


Rafaello
Aday Memur
03 Nisan 2024 10:18
Hayırlısı olsun
ice.mann, 1 saat önce

Şu andaki oran 10,05

Bundan sonra kalan 3 ayda da yüzde 3 olursa aylık enflasyon, toplam zam yüzde 20,02 oluyor. Kisacası yüzde 20 ye göre hesap yapabilirsiniz.


hlk1
Memur
03 Nisan 2024 10:22
15,6 3 ay ortalama 2.5 gelse %23 gibi

office chief
Memur
03 Nisan 2024 10:31

diğer aylarda 3 ten az gelmez gibi

hlk1, 1 saat önce
15,6 3 ay ortalama 2.5 gelse %23 gibi

ten.ralrumem
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 10:40

Kalan aylarda 3 gelirse, temmuz zam oranı %20,2 olacak.


Muhtarimm
Memur
03 Nisan 2024 10:54

Diğer üç ayda üçer enflasyon açıklanırsa %20,26

dörder açıklanırsa %23,80.


eem94
Şef
03 Nisan 2024 10:57

şu an %10,05 .


BC06
Aday Memur
03 Nisan 2024 10:58
toplu sözleşmeden gelen kaçtı

kapadok
Müsteşar Yardımcısı
03 Nisan 2024 11:26

olmaz böyle. yine aynı hatayı yapıyorlar. Emekli ve memurun maaşından alarak krizi atlatmaya çalışıyorlar. Zengine hiçbir şey yok.


seaaa
Şef
03 Nisan 2024 11:34
enflasyon farkı mı yoksa totalmi
Muhtarimm, 49 dk. önce

Diğer üç ayda üçer enflasyon açıklanırsa %20,26

dörder açıklanırsa %23,80.

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