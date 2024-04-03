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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Nisan 2024 10:10
İl dışı kontenjan

bu sene biliyorsunuz ikinci il dışı yapıldı ve hazirana çekildi atamalar. bu durum etkiler mi kontenjanları nasıl olur sizce

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