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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2024 10:49
İçişleri bakanlığı memur alımı hakkında

Arkadaşlar ilanı inceledim maaş çok düşük mesala büro personeli maaşı temmuz 2023 itibariyle 11 bin yani o zaman ki asgari ücret şimdinin 17 bini çok şaşırdım

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