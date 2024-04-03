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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 10:58
Merkez Bankası Bilişim Personeli Maaş Hakkında

Merhabalar merak ettiğim ve sormak istediğim bir husus var umarım yardımcı olabilen çıkar. Merkez bankasında çalışan bir bilişim uzmanı veya bilişim müfettiş maaşları ve çalışma detayı hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? Özellikle İstanbulda çalışma şartları nedir?

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