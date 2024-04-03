İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Nisan 2024 11:10
Sözleşmeli memur maaş hesaplama.

Sitedeki maas hesabında sözleşmeli memur maaş hesabı doğru mu. Sözleşme ücreti 10400 olan bir destek personeli 26000 tl maaş mı alıyor yani.

Çok Yazılan Konular

Dövme Yasak mı ? Üniversitede sözleşmeli büro personeli olarak bulunuyorum ?Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş DurumuÜniversiteden üniversiteye geçiş4A dan aynı ünvanda 4b li olarak başka bir kuruma geçişBayram izniSozlesmeli personelin becayis hakki varmidir varsa sartlari nelerdirMemurluk mu işçilik mi6 aylık memur uyarma cezası alırsa?

Sözlük

Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 1 herbaderm 1 seçim bitti sıra geçimde 3 güne bir söz bırak 2 pratik zeka 2 melamilik 2 Lilyum 1 market gezmesi 2 şeşen 2 karnının doymayacağı yerde açlığını belli etme 2

Son Haberler

Eskişehir'de yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıAkademisyen 60 lira fazla alınan internet ücreti için açtığı davayı kazandıAYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal ettiDEM Parti'den YSK'ye Van itirazıYargıtay Başkanı seçiminin 14. turunda da belirlenemedi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri