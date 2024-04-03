Promosyon ödemesi güncel!!!

arkadaşlar tüm emeklilerin özel ve devlet banka promosyonları bu hafta itibaren güncellendi. 10 gün içinde de hesaplarına yatırılıyor. biz çalışan devlet memurlarının da sonuçta aldığı bir maaş ve bankada çalıştırılan para var. bu ayrımcılık eminim düzeltilir ve kısa zamanda bir açıklama yapılır diye düşünüyorum. sizin düşünceleriniz nedir

arkadaşlar tüm emeklilerin özel ve devlet banka promosyonları bu hafta itibaren güncellendi. 10 gün içinde de hesaplarına yatırılıyor. biz çalışan devlet memurlarının da sonuçta aldığı bir maaş ve bankada çalıştırılan para var. bu ayrımcılık eminim düzeltilir ve kısa zamanda bir açıklama yapılır diye düşünüyorum. sizin düşünceleriniz nedir