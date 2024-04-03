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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 12:15
Promosyon ödemesi güncel!!!
arkadaşlar tüm emeklilerin özel ve devlet banka promosyonları bu hafta itibaren güncellendi. 10 gün içinde de hesaplarına yatırılıyor. biz çalışan devlet memurlarının da sonuçta aldığı bir maaş ve bankada çalıştırılan para var. bu ayrımcılık eminim düzeltilir ve kısa zamanda bir açıklama yapılır diye düşünüyorum. sizin düşünceleriniz nedir

HasanKaramann
03 Nisan 2024 13:29
Güncellenmesi lazım. Yıllık yapılması lazım bundan sonra da. 27.000 promosyon aldığımızda maaşımız 15.000 idi. Maaşımız 3 kat artmasına rağmen banka tarafından bu tutar revize edilmiyorsa bankalar nasıl bu kadar kar açıklıyor diye düşünmemek lazım.

iyilikiyidir01
Şef
03 Nisan 2024 13:34
adam üşenmemiş her foruma aynı konuyu kopyalamıs.

ozerrrr
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 13:45
her foruma değil dostum sadece 2 yere. senin rahatsızlığını anlayamadım.
iyilikiyidir01, 2 saat önce
adam üşenmemiş her foruma aynı konuyu kopyalamıs.
Toplam 3 mesaj

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