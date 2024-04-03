Promosyon ödemesi güncellenmeli

Güncellenmesi lazım. Yıllık yapılması lazım bundan sonra da. 27.000 promosyon aldığımızda maaşımız 15.000 idi. Maaşımız 3 kat artmasına rağmen banka tarafından bu tutar revize edilmiyorsa bankalar nasıl bu kadar kar açıklıyor diye düşünmemek lazım.

Güncellenmesi lazım. Yıllık yapılması lazım bundan sonra da. 27.000 promosyon aldığımızda maaşımız 15.000 idi. Maaşımız 3 kat artmasına rağmen banka tarafından bu tutar revize edilmiyorsa bankalar nasıl bu kadar kar açıklıyor diye düşünmemek lazım.