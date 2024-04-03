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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 12:16
maaş promosyon güncel!!!
arkadaşlar tüm emeklilerin özel ve devlet banka promosyonları bu hafta itibaren güncellendi. 10 gün içinde de hesaplarına yatırılıyor. biz çalışan devlet memurlarının da sonuçta aldığı bir maaş ve bankada çalıştırılan para var. bu ayrımcılık eminim düzeltilir ve kısa zamanda bir açıklama yapılır diye düşünüyorum. sizin düşünceleriniz nedir

kutalmışkagan
Aday Memur
03 Nisan 2024 12:21

bankalar en az 2,5 maaş promosyon vermesi lazım


bilgisayartekniker
Aday Memur
03 Nisan 2024 12:33
+1
kutalmışkagan, 3 saat önce

bankalar en az 2,5 maaş promosyon vermesi lazım

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