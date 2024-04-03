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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 12:17
Kümülatif hesap nasıl yapılıyor

Lütfen bir sayısalcı tek tek işlem yaparak anlatabilir mi?

Çok ciddiyim nasıl hesaplandığını bilmiyorum öğrenmek istiyorum


alikuşcu
Aday Memur
03 Nisan 2024 12:23

ocak 6,7 şubat 4,53 mart 3,16 100 ile başlayıp sırayla çarp, 100 ü 1,067 ile çarp sonra 1,0453 ile çarp sonra 1,0316 ile çarp çıkan sonucu ocakta verilen 15 olduğu için 1,15 böl temmuz 10 olduğu için 1,10 ile bi daha çarp


alikuşcu
Aday Memur
03 Nisan 2024 12:26

sonuç 110,06 olduğu için 10.06 zam oranın


Prettypelin
Şef
03 Nisan 2024 12:43

Teşekkür ederim :)

alikuşcu, 3 saat önce

ocak 6,7 şubat 4,53 mart 3,16 100 ile başlayıp sırayla çarp, 100 ü 1,067 ile çarp sonra 1,0453 ile çarp sonra 1,0316 ile çarp çıkan sonucu ocakta verilen 15 olduğu için 1,15 böl temmuz 10 olduğu için 1,10 ile bi daha çarp

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