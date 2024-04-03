Mart Enflasyon Oranı 3.16

Evet maalesef... Ki bu aydan sonra 0.30 veya 1 civarı çıkar kalan aylar... En babası yüzde 11-12 civarı bir zam olur Temmuz'da...

Evet maalesef... Ki bu aydan sonra 0.30 veya 1 civarı çıkar kalan aylar... En babası yüzde 11-12 civarı bir zam olur Temmuz'da...