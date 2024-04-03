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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 12:47
Mart Enflasyon Oranı 3.16
Tahmini Temmuz zammı ne olur

Küçük polis
Şef
03 Nisan 2024 13:46

%15 toplu sözleşme zammının üzerine ne kadar enflasyon farkı çıkar acaba???


Pol 09
Aday Memur
03 Nisan 2024 13:48
enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor ? şuan kaç oranında zam var

Emre3466
Aday Memur
03 Nisan 2024 13:53
Şu an 0.6 bundan sonra gelecek hepsini topla o kadar ortalama
Pol 09, 2 saat önce
enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor ? şuan kaç oranında zam var

Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
03 Nisan 2024 13:54
3.16 neyi baz almış??? daha yüksek cıkması gerekıyordu

Kadersiz34
Aday Memur
03 Nisan 2024 13:57

Nasıl yani bundan sonra nisan mayıs haziran 2 2 2 gelse %6 + temmuz memur zammı % 10 toplam % 16 mı yapacak

Emre3466, 2 saat önce
Şu an 0.6 bundan sonra gelecek hepsini topla o kadar ortalama

PianistVladislav
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:09
Evet maalesef... Ki bu aydan sonra 0.30 veya 1 civarı çıkar kalan aylar... En babası yüzde 11-12 civarı bir zam olur Temmuz'da...
Kadersiz34, 1 saat önce

Nasıl yani bundan sonra nisan mayıs haziran 2 2 2 gelse %6 + temmuz memur zammı % 10 toplam % 16 mı yapacak

Toplam 6 mesaj

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