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Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


03 Nisan 2024 12:57
Araç kazası

Araç kazasından sonra tutanak tuttuk fakat karşı taraf öteki gün sigortayı devreye koymayalım siz arabanın masrafını karşılayın bizim araçta değer kaybetmesin dedi biz de karşıladık ama o tutanak tutuldu kağıt onlardaydı şimdi onlar o tutanağı işleme sokabilirler mi sonuç olarak biz paralarını verdik dekont falan hepsi mevcut


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
03 Nisan 2024 13:11

Aranızda ibraname gibi bir belge düzenlediniz mi ?

X ile Y kaza yapmış olsun ve tutanak tanzim etmiş olun, daha sonra aralarında anlaşıyor, herkes kendi masrafını yapmaya yönelik mutabık kalıyor. Akabinde Y kusursuz olduğu için , X'ten hem para alıyor hem de tutanağı işleme koyup aracın tamirini sigortadan yaptırabiliyor.


kpssçalışanı
Aday Memur
03 Nisan 2024 13:26

Yok ibraname gibi bir belge mevcut değil sadece mesaj var konunun kapandığına dair whatsapp üzerinden. Peki şimdi diyelim ki bunlar bizim verdiğimiz para ile araçlarını tamir ettirdiler sigortayı devreye koymadan, daha sonrasında o sigorta tutanağıyla değer kayıplarını isteyebilirler mi? Ama dediğim gibi tamir ücretini yolladığımız parayla tamir ettirdikten sonra sigortanın tamirle alakası olmadan o tutanakla böyle bir şey yapabilme durumları var mıdır?

ÇOTANAK, 2 saat önce

Aranızda ibraname gibi bir belge düzenlediniz mi ?

X ile Y kaza yapmış olsun ve tutanak tanzim etmiş olun, daha sonra aralarında anlaşıyor, herkes kendi masrafını yapmaya yönelik mutabık kalıyor. Akabinde Y kusursuz olduğu için , X'ten hem para alıyor hem de tutanağı işleme koyup aracın tamirini sigortadan yaptırabiliyor.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
03 Nisan 2024 13:31

Değer kaybının şartları var.

Siz, o kişinin trafik sigortasını veya kaskoyu deldirmeyeceğine ilişkin size yazdığı mesajı saklayın. Her türlü iş yapılabilir. Karşı taraf iyi niyetli değilse hepsini yapabilir.

kpssçalışanı, 2 saat önce

Yok ibraname gibi bir belge mevcut değil sadece mesaj var konunun kapandığına dair whatsapp üzerinden. Peki şimdi diyelim ki bunlar bizim verdiğimiz para ile araçlarını tamir ettirdiler sigortayı devreye koymadan, daha sonrasında o sigorta tutanağıyla değer kayıplarını isteyebilirler mi? Ama dediğim gibi tamir ücretini yolladığımız parayla tamir ettirdikten sonra sigortanın tamirle alakası olmadan o tutanakla böyle bir şey yapabilme durumları var mıdır?


kpssçalışanı
Aday Memur
03 Nisan 2024 13:34

Tamamdır efendim çok teşekkür ederim cevaplarınız için

ÇOTANAK, 2 saat önce

Değer kaybının şartları var.

Siz, o kişinin trafik sigortasını veya kaskoyu deldirmeyeceğine ilişkin size yazdığı mesajı saklayın. Her türlü iş yapılabilir. Karşı taraf iyi niyetli değilse hepsini yapabilir.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
03 Nisan 2024 13:41

Sigorta şirketinizle de irtibata geçip,

"Biz şu tarihte yaptığımız kazadan dolayı, araç masraflarını kendimiz ödeyeceğimiz şekilde kararlaştırdık. Bu kazadan dolayı, tarafınızca karşı tarafın sigorta şirketine ücret ödenmemesi hususunu dikkatlerinize sunuyorum. "

Parayı banka üzerinden mi gönderdiniz?

kpssçalışanı, 2 saat önce

Tamamdır efendim çok teşekkür ederim cevaplarınız için


kpssçalışanı
Aday Memur
03 Nisan 2024 13:48

Evet banka üzerinden yolladık. Ayrıca sigorta karşı tarafa para yollamadan önce bize haber vermesi gerekmiyor mu? Haber vereceği sırada söylesek olmaz mı?

ÇOTANAK, 2 saat önce

Sigorta şirketinizle de irtibata geçip,

"Biz şu tarihte yaptığımız kazadan dolayı, araç masraflarını kendimiz ödeyeceğimiz şekilde kararlaştırdık. Bu kazadan dolayı, tarafınızca karşı tarafın sigorta şirketine ücret ödenmemesi hususunu dikkatlerinize sunuyorum. "

Parayı banka üzerinden mi gönderdiniz?


kpssçalışanı
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:00

Efendim ayrıca şunu net olarak anlamadım şimdi karşı taraf aracı sigortaya değil de bizim yolladığımız parayla tamir ettirirse daha sonrasında o tutanakla gidip sigortadan veya başka bir yerden bizden araç değer kaybı isteyebilir mi? dediğim gibi tamir ettirdikten sonra Sonuç olarak arabayı sigorta tamir ettirmiyor biz ettiriyoruz mantıklı gelmiyor böyle bir şey ama siz daha bilgilisiniz bu konularda bir aydınlatırsanız sevinirim.

ÇOTANAK, 2 saat önce

Sigorta şirketinizle de irtibata geçip,

"Biz şu tarihte yaptığımız kazadan dolayı, araç masraflarını kendimiz ödeyeceğimiz şekilde kararlaştırdık. Bu kazadan dolayı, tarafınızca karşı tarafın sigorta şirketine ücret ödenmemesi hususunu dikkatlerinize sunuyorum. "

Parayı banka üzerinden mi gönderdiniz?


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
03 Nisan 2024 15:12

Değer kaybının şartları var. Aracın tramer kaydının olmaması lazım. Efendim diye hitap etmeyin lütfen.

kpssçalışanı, 1 saat önce

Efendim ayrıca şunu net olarak anlamadım şimdi karşı taraf aracı sigortaya değil de bizim yolladığımız parayla tamir ettirirse daha sonrasında o tutanakla gidip sigortadan veya başka bir yerden bizden araç değer kaybı isteyebilir mi? dediğim gibi tamir ettirdikten sonra Sonuç olarak arabayı sigorta tamir ettirmiyor biz ettiriyoruz mantıklı gelmiyor böyle bir şey ama siz daha bilgilisiniz bu konularda bir aydınlatırsanız sevinirim.

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