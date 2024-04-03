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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2024 12:59
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları site çalışması

İnsanlar mülakata katılacak.

Eğer ki sistemde bulunan maili de geçersiz veya yanlış bir mail adresi girdiyse mülakat yer ve zamanını göremeyecek.

Site acilen açılmalıdır.Sırf bu beceriksizlik ve öngörüsüzlük yüzünden muhalefet parti konumuna düştü malum parti.

1-2 Nisan a kadar sürecek yazıyordu ama birileri işini zamanında yapmıyor ya da beceri konusunda sıkıntıları var.

Cimer bu krize acilen müdahale etmelidir.

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