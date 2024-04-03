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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 13:28
idari soruşturma polnet4

hakkımda polnet4(kişisel veriler) konusundan dolayı adli ve idari soruşturma açıldı.

idari olarak herhangi bir ceza almadan il disiplin kurulu ceza vermedi kapandı. Ancak adli olarak ceza aldım dosyayı istinafa gönderdim. Mahkemesine gittim savunmayı üstün körü yaptım. hakim beni 4 kere çağırmış bana söylemediler bunun üzerine ceza aldım İstinafta kapanacak kesinlikle eminim. Şimdi idare yazı göndermiş personel ceza aldı mı diye mahkemeye ortada kesinleşmiş bir karar yok istinaf sonrası kesinleşecek. '''sorum şu aynı konudan dolayı tekrar idari soruşturma açabilir mi yeni bir delil olmadan''' bilen cevaplarsa sevinirim.


memuraday-y
Şef
03 Nisan 2024 14:19

kimi sorguladınız izinsiz?


garen00
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:35
idari ceza almayıp adli olarak nasıl ceza aldınız? mucize gibi bir şey olmuş.

Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:43
aynen ilk benim galiba. suç yoktu olsaydı emniyet affetmez
garen00, 51 dk. önce
idari ceza almayıp adli olarak nasıl ceza aldınız? mucize gibi bir şey olmuş.

Osmanlı1903
Memur
03 Nisan 2024 15:04

Adli Ceza çıkarsa zaten idari cezaya ne kafa yoruyorsun

Davaya kesin gözüyle mi bakıyorsun anlamadım

Kısa hayat, 43 dk. önce
aynen ilk benim galiba. suç yoktu olsaydı emniyet affetmez

Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 15:09
dava kesin gözü ile bakıyorum hakimin dikkatsizliği nedeniyle olan bir olay istinaf kapar
Osmanlı1903, 22 dk. önce

Adli Ceza çıkarsa zaten idari cezaya ne kafa yoruyorsun

Davaya kesin gözüyle mi bakıyorsun anlamadım


iyilikiyidir01
Şef
03 Nisan 2024 15:11
sanane
memuraday-y, 1 saat önce

kimi sorguladınız izinsiz?

Toplam 6 mesaj

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