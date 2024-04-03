Polnet 4 idari soruşturma

İdari soruşturman adliden gelecek sonuca göre şekillenir . Adliden gelecek sonuca da kesin diyemezsin hakimin takdirine kalmış. kvkk büyük bir suç. Hele bir de karşı taraf şikayetçi olursa , İhraca kadar yolu var kvkk suçunun. Bir kez mesai arkadaşlarımdan birisi benim evraksal bir işlem için sicilimle giriş yapmıştı. Giriş yaptığında da saçma sapan şeyler yapmış sabaha bir aradılar hemen ankaradan yazı gelmiş benimle ilgili koştur koştur gittim ben yapmadım ben etmedim diye . Arkadaş da sırf kendi yuvası bozulmasın diye kabul etmiyordu . Allah tan ki konseri o su busuyla zar zor anlattım derdimi . O gün bu gündür kimseye sicilimi vermem. İş dışı kimsenin bir şeyine bakmam. Benden tavsiye kimsenin bir şeyine iş dışında bakmayın. Akrabanız dahi olsa bakmayın başınızı belaya sokmayın