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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 13:28
Polnet 4 idari soruşturma

hakkımda polnet4(kişisel veriler) konusundan dolayı adli ve idari soruşturma açıldı.

idari olarak herhangi bir ceza almadan il disiplin kurulu ceza vermedi kapandı. Ancak adli olarak ceza aldım dosyayı istinafa gönderdim. Mahkemesine gittim savunmayı üstün körü yaptım. hakim beni 4 kere çağırmış bana söylemediler bunun üzerine ceza aldım İstinafta kapanacak kesinlikle eminim. Şimdi idare yazı göndermiş personel ceza aldı mı diye mahkemeye ortada kesinleşmiş bir karar yok istinaf sonrası kesinleşecek. '''sorum şu aynı konudan dolayı tekrar idari soruşturma açabilir mi yeni bir delil olmadan''' bilen cevaplarsa sevinirim.


memuraday-y
Şef
03 Nisan 2024 14:19

kimi sorguladınız izinsiz?


garen00
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:35
idari ceza almayıp adli olarak nasıl ceza aldınız? mucize gibi bir şey olmuş.

Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:43
aynen ilk benim galiba. suç yoktu olsaydı emniyet affetmez
garen00, 10 saat önce
idari ceza almayıp adli olarak nasıl ceza aldınız? mucize gibi bir şey olmuş.

Osmanlı1903
Memur
03 Nisan 2024 15:04

Adli Ceza çıkarsa zaten idari cezaya ne kafa yoruyorsun

Davaya kesin gözüyle mi bakıyorsun anlamadım

Kısa hayat, 10 saat önce
aynen ilk benim galiba. suç yoktu olsaydı emniyet affetmez

Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 15:09
dava kesin gözü ile bakıyorum hakimin dikkatsizliği nedeniyle olan bir olay istinaf kapar
Osmanlı1903, 9 saat önce

Adli Ceza çıkarsa zaten idari cezaya ne kafa yoruyorsun

Davaya kesin gözüyle mi bakıyorsun anlamadım


iyilikiyidir01
Şef
03 Nisan 2024 15:11
sanane
memuraday-y, 10 saat önce

kimi sorguladınız izinsiz?


memuraday-y
Şef
03 Nisan 2024 16:18

Sen ne karışıyorsun ki? Seni neden ilgilendiriyor?

iyilikiyidir01, 9 saat önce
sanane

police4949
Aday Memur
03 Nisan 2024 17:00

Arkadaşlar bakın kulağınıza küpe olsun.Evrak olmadan ekip projesinden kimsenin bilgilerini plakasını onu bunu sorgulamayın başınıza iş alırsınız yüzde 90 ihraç ediyolar.Komser sordursa dahi bakmayın aranması falan çıkar ondan sonra ayıkla pirincin taşını


Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 17:03
ben cerayim verdim halde oldu.
police4949, 7 saat önce

Arkadaşlar bakın kulağınıza küpe olsun.Evrak olmadan ekip projesinden kimsenin bilgilerini plakasını onu bunu sorgulamayın başınıza iş alırsınız yüzde 90 ihraç ediyolar.Komser sordursa dahi bakmayın aranması falan çıkar ondan sonra ayıkla pirincin taşını


erhan888
Genel Müdür
03 Nisan 2024 19:12

Devrem yukarda idari olarak dosya kapandı demişsin. Devamında da idare adliyeye adlı safahat için yazı yazmış ceza aldı mı diye devam etmişsin.

Yanlış anlama ama adliyeden gelecek olan cevabı bekliyor olabilir senin idare. Yani dosyan hala açık olabilir. Ki bu rutin olarak bu şekildedir. Adlı soruşturmayı bekler genelde idare dosyayı kapatmak için.

Kısa hayat, 9 saat önce
dava kesin gözü ile bakıyorum hakimin dikkatsizliği nedeniyle olan bir olay istinaf kapar

Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 19:34
yok idari olarak kapandı idari büroca bana tebliği yapıldı tebliğ dosyasını elimde tutuyorum.
erhan888, 5 saat önce

Devrem yukarda idari olarak dosya kapandı demişsin. Devamında da idare adliyeye adlı safahat için yazı yazmış ceza aldı mı diye devam etmişsin.

Yanlış anlama ama adliyeden gelecek olan cevabı bekliyor olabilir senin idare. Yani dosyan hala açık olabilir. Ki bu rutin olarak bu şekildedir. Adlı soruşturmayı bekler genelde idare dosyayı kapatmak için.


reis73
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 19:50

Kardeş idari soruşturmadan tekrar ceza almadiysan tekrar yargılama olmaz. Zaten ceza idari ayrı adli ayrı ceza verir illaki ikisinin aynı anda beklemesine gerek yok birçok arkadaş adli devam ederken idari olarak ihraç olan veya Berat eden de çok arkadaş var. Bazen de idari adli bekliyor eğer dosyan kapandıysa tekrar aynı suçla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması açılamaz kesin bilgidir ancak adli soruşturmada ceza alırsan ve 1 yıl üzeri bir gün dahi fazla ceza alırsan bir yıldan ertelense dahi devlet memurluğu ile ilişkin kesilir

memuraday-y, 10 saat önce

kimi sorguladınız izinsiz?


Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 19:59
aradım cevap tşk kolay gelsin.
reis73, 4 saat önce

Kardeş idari soruşturmadan tekrar ceza almadiysan tekrar yargılama olmaz. Zaten ceza idari ayrı adli ayrı ceza verir illaki ikisinin aynı anda beklemesine gerek yok birçok arkadaş adli devam ederken idari olarak ihraç olan veya Berat eden de çok arkadaş var. Bazen de idari adli bekliyor eğer dosyan kapandıysa tekrar aynı suçla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması açılamaz kesin bilgidir ancak adli soruşturmada ceza alırsan ve 1 yıl üzeri bir gün dahi fazla ceza alırsan bir yıldan ertelense dahi devlet memurluğu ile ilişkin kesilir


Birsüveyda
Şef
03 Nisan 2024 22:35

İdari soruşturman adliden gelecek sonuca göre şekillenir . Adliden gelecek sonuca da kesin diyemezsin hakimin takdirine kalmış. kvkk büyük bir suç. Hele bir de karşı taraf şikayetçi olursa , İhraca kadar yolu var kvkk suçunun. Bir kez mesai arkadaşlarımdan birisi benim evraksal bir işlem için sicilimle giriş yapmıştı. Giriş yaptığında da saçma sapan şeyler yapmış sabaha bir aradılar hemen ankaradan yazı gelmiş benimle ilgili koştur koştur gittim ben yapmadım ben etmedim diye . Arkadaş da sırf kendi yuvası bozulmasın diye kabul etmiyordu . Allah tan ki konseri o su busuyla zar zor anlattım derdimi . O gün bu gündür kimseye sicilimi vermem. İş dışı kimsenin bir şeyine bakmam. Benden tavsiye kimsenin bir şeyine iş dışında bakmayın. Akrabanız dahi olsa bakmayın başınızı belaya sokmayın


Birsüveyda
Şef
03 Nisan 2024 22:36

İdari soruşturman adliden gelecek sonuca göre şekillenir . Adliden gelecek sonuca da kesin diyemezsin hakimin takdirine kalmış. kvkk büyük bir suç. Hele bir de karşı taraf şikayetçi olursa , İhraca kadar yolu var kvkk suçunun. Bir kez mesai arkadaşlarımdan birisi benim evraksal bir işlem için sicilimle giriş yapmıştı. Giriş yaptığında da saçma sapan şeyler yapmış sabaha bir aradılar hemen ankaradan yazı gelmiş benimle ilgili koştur koştur gittim ben yapmadım ben etmedim diye . Arkadaş da sırf kendi yuvası bozulmasın diye kabul etmiyordu . Allah tan ki konseri o su busuyla zar zor anlattım derdimi . O gün bu gündür kimseye sicilimi vermem. İş dışı kimsenin bir şeyine bakmam. Benden tavsiye kimsenin bir şeyine iş dışında bakmayın. Akrabanız dahi olsa bakmayın başınızı belaya sokmayın


Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 22:37
idari kapandı konu benim ceraim verdiğim olay mukayidim işlem yaptığım konu
Birsüveyda, 2 saat önce

İdari soruşturman adliden gelecek sonuca göre şekillenir . Adliden gelecek sonuca da kesin diyemezsin hakimin takdirine kalmış. kvkk büyük bir suç. Hele bir de karşı taraf şikayetçi olursa , İhraca kadar yolu var kvkk suçunun. Bir kez mesai arkadaşlarımdan birisi benim evraksal bir işlem için sicilimle giriş yapmıştı. Giriş yaptığında da saçma sapan şeyler yapmış sabaha bir aradılar hemen ankaradan yazı gelmiş benimle ilgili koştur koştur gittim ben yapmadım ben etmedim diye . Arkadaş da sırf kendi yuvası bozulmasın diye kabul etmiyordu . Allah tan ki konseri o su busuyla zar zor anlattım derdimi . O gün bu gündür kimseye sicilimi vermem. İş dışı kimsenin bir şeyine bakmam. Benden tavsiye kimsenin bir şeyine iş dışında bakmayın. Akrabanız dahi olsa bakmayın başınızı belaya sokmayın


police4949
Aday Memur
03 Nisan 2024 23:16

O nasıl oluyor ya ? Özel değilse biraz anlatır mısın ona göre sorgulama yaparken dikkat edelim.Noldu aranan birisi mi çıktı?

Kısa hayat, 7 saat önce
ben cerayim verdim halde oldu.

Kısa hayat
Aday Memur
03 Nisan 2024 23:33
siyasi çıktı ama biz işlem yaptık ihbarını aldık hakim değişti bida gitmedim mahkemeye sonra ceza gelmiş
police4949, 58 dk. önce

O nasıl oluyor ya ? Özel değilse biraz anlatır mısın ona göre sorgulama yaparken dikkat edelim.Noldu aranan birisi mi çıktı?


reis73
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 23:48

Ya arkadaşın aradığı cevap idari soruşturmam kapandı herhangi bir ceza almadım ancak bu konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir adli soruşturma devam ettiği için idari yönden aynı konuyla ilgili tekrar soruşturma açılabilir mi. Ancak arkadaşlar cevaplarken farklı konulara gitmekte idari yönden disiplin soruşturması açılıp herhangi bir ceza alınmamışsa aynı suçla ilgili olarak tekrardan soruşturma açılamaz. Aynı konu ile ilgili adli olarak sonradan ne ceza verilirse verilsin idari olarak tekrardan aynı konuyla ilgili soruşturma açılamaz

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