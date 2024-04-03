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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 13:30
Kamu İşçileri Bu Ay 64.000 TL Alacakken En Düşük Memur Maaşı 32.000 TL

Sevgili memur arkadaşlarım.

Kamu işçileri bu ay: 30.000 TL maaş + 22.000 TL ikramiye + 10.000 TL sosyal denge ödemesi adı altında ek ödemeleriyle beraber 64.000 TL alacaklar. Bazı kurumlarda çalışanların 70.000 TL alacakları söyleniyor.

Memurun ayın on beşinde sadece kuru maaşı varken, işçinin 3 yıl önce asgari ücret alıp şimdi bu ödemeleri alması memur olarak hepimizi düşündürmelidir. Memur sendikaları artık sesini yükseltmelidir.

Memur fakirleşirken, işçi zenginleşmiştir. Seçimden önce en düşük memur maaşı en düşük işçi maaşını geçmeyecek denmişti. Hepimiz düşünmeliyiz şuan ki halimizi.


Kalet
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 13:33

Bu duruma bir an önce son verilmelidir.


tolgperperek
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 13:36

Memur,yet kademeli olarak bitirldi ortada.


mutlu_50
Müsteşar
03 Nisan 2024 14:41

Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları her ayın üçünde enflasyon oranları açıklandığında standart konuşmalarını yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar.

Onlar konuşuyor, işçi sendikaları yapıyor.


falancaolsun
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:46
sendikanın bu konudaki beceriksizliği bile hükumete yüzbinlerce oy kaybettirdi emin olun

mutlu_50
Müsteşar
03 Nisan 2024 14:58

345 TL toplu sözleşme ikramiyesine sahip çıkamayan sendikalardan biz hakkımızı istiyoruz malesef.

falancaolsun, 40 dk. önce
sendikanın bu konudaki beceriksizliği bile hükumete yüzbinlerce oy kaybettirdi emin olun

falancaolsun
Aday Memur
03 Nisan 2024 15:12
toplu sözleşme ikramiyesinin akıbeti ne oldu acaba. hani mutabakat ile vereceklerdi
mutlu_50, 28 dk. önce

345 TL toplu sözleşme ikramiyesine sahip çıkamayan sendikalardan biz hakkımızı istiyoruz malesef.

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