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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Nisan 2024 13:30

Başöğretmen olmak için gereken şart ne olmalı?

Bu ankete 1 saat 55 dakikada, 6 kişi oy kullandı


Prettypelin
Şef
03 Nisan 2024 14:07

Okuyup da oy vermemek nedir ya:))

Ne yiyip ne içiyorsunuz siz :)))


Prettypelin
Şef
03 Nisan 2024 14:19

Şu eksi veren kimse umarım herkes başöğretmen olur da o olamaz


kuzu kulakları
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:25

Değerli öğretmenlerim Merhaba,

En yetkili kişiler sizler olduğunuz için cevabını bulamadığım bir soruyu size iletmek istedim.

Yazılı bir sınavda 18 adet soru soruluyor ve her bir sorunun kaç puan olduğu sınav kağıdında belirtilmiyor. Sınava katılan kişi her bir sorunun (100/18)=5,55 puan olduğunu düşünerek mi soruları cevaplamak durumunda?

Yoksa sınavı düzenleyen öğretmen ilk 16 soruyu 5 er puan, kalan 2 soruyu 10 puan olarak değerlendirip, puanlarınızı ona göre verdim diyebilme yetkisine sahip mi?

İyi günler.


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
03 Nisan 2024 14:40

Ne cevap verirsem vereyim saçma. NErden tutsam elimde kalıyor. Nereden düşünsem hata veriyor beynim.


Prettypelin
Şef
03 Nisan 2024 14:41

Öğrencinin lehine olan hangisi ise o yönde karar vermek durumundasınız eğer son iki soruyu yaptılarsa dediğiniz gibi fazla puan verebilirsiniz ama yapmadılarsa fazla puan veremezsiniz, daha doğrusu vermemelisiniz

Sınav kağıdında belirtmedi iseniz esas olan her soruya eşit puan vermek veya herkesin yaptığı soruya fazla puan vermek durumundasınız

kuzu kulakları, 1 saat önce

Değerli öğretmenlerim Merhaba,

En yetkili kişiler sizler olduğunuz için cevabını bulamadığım bir soruyu size iletmek istedim.

Yazılı bir sınavda 18 adet soru soruluyor ve her bir sorunun kaç puan olduğu sınav kağıdında belirtilmiyor. Sınava katılan kişi her bir sorunun (100/18)=5,55 puan olduğunu düşünerek mi soruları cevaplamak durumunda?

Yoksa sınavı düzenleyen öğretmen ilk 16 soruyu 5 er puan, kalan 2 soruyu 10 puan olarak değerlendirip, puanlarınızı ona göre verdim diyebilme yetkisine sahip mi?

İyi günler.

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