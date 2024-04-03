Başöğretmen olmak için gereken şart ne olmalı?

Değerli öğretmenlerim Merhaba,

En yetkili kişiler sizler olduğunuz için cevabını bulamadığım bir soruyu size iletmek istedim.

Yazılı bir sınavda 18 adet soru soruluyor ve her bir sorunun kaç puan olduğu sınav kağıdında belirtilmiyor. Sınava katılan kişi her bir sorunun (100/18)=5,55 puan olduğunu düşünerek mi soruları cevaplamak durumunda?

Yoksa sınavı düzenleyen öğretmen ilk 16 soruyu 5 er puan, kalan 2 soruyu 10 puan olarak değerlendirip, puanlarınızı ona göre verdim diyebilme yetkisine sahip mi?

İyi günler.