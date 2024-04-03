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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Nisan 2024 13:31
Dys'ye işlenmiyor

Arkadaşlar okul müdürlüğüne verdiğim dilekçelerim dysye işlenmiyor.Bugün bir dilekçe verdim müdürüme o da ilçeye üst yazı yazacak. Dys?ye işlenmesini rica ettim sistemde göremiyorum dedim,dilekçelerin takibini yapabilmek adına işlenmesini istedim.Biz zaten dys üzerinden yazıp ilçeye gönderiyoruz hocam dedi kapattı konuyu yani bu işin oluru bu değil mi neden işlenmiyor ya da işleniyorsa biz neden göremiyoruz??


matematikçi10
Memur
03 Nisan 2024 14:08
sisteme kaydederken cep telefonu TC kimlik no kısımları var. Gelen evrak kayıt rolü ile işlem yapınca bunları da girince mesaj geliyor zaten. Evrak kayıt numarasını da isteyebilirsiniz. Bundan sonra evrak okul müdürlüğüne dışardan gelen yazılar gibi geliyor. Bir müdür yardımcısına kayıt dilekçeyi veren kişiye de bilgi olarak atabilir kaydedildiğini görebilmesi için.
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