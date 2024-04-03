Dys'ye işlenmiyor

sisteme kaydederken cep telefonu TC kimlik no kısımları var. Gelen evrak kayıt rolü ile işlem yapınca bunları da girince mesaj geliyor zaten. Evrak kayıt numarasını da isteyebilirsiniz. Bundan sonra evrak okul müdürlüğüne dışardan gelen yazılar gibi geliyor. Bir müdür yardımcısına kayıt dilekçeyi veren kişiye de bilgi olarak atabilir kaydedildiğini görebilmesi için.

sisteme kaydederken cep telefonu TC kimlik no kısımları var. Gelen evrak kayıt rolü ile işlem yapınca bunları da girince mesaj geliyor zaten. Evrak kayıt numarasını da isteyebilirsiniz. Bundan sonra evrak okul müdürlüğüne dışardan gelen yazılar gibi geliyor. Bir müdür yardımcısına kayıt dilekçeyi veren kişiye de bilgi olarak atabilir kaydedildiğini görebilmesi için.