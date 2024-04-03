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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 13:49
Seçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?

31 Mart seçimlerinde görev alan kişilerin ücretleri tahmini ne zaman yatıyor önceki seçimlerde görev alıp bilgisi olan arkadaşlar vardır umarım, bayramdan önce hesaplara geçer inşAllah. Şimdiden teşekkür eder, hayırlı ramazanlar diler, bayramınızı kutlarım.


sozdemir37
Memur
03 Nisan 2024 13:50

Bayramdan sonra ziraat veya halkbankasına yatacak. TC'ye göre alınacak.


civciv kız
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 13:52

Siz maliyede mi çalışıyorsunuz bu kadar net bir cevap verdiniz kaynak nedir?


Karizmaunl
Daire Başkanı
03 Nisan 2024 14:34

Ben maliyede çalışıyorum. Ödeme yapılan birimde. Konu hakkında bize iletilen herhangi bir şey yok. Ücretlerin ödenebilmesi için öncelikle şeçim müdürlüklerine ödenek gelecek. Seçim müdürlükleri herhangi bir kamu bankası ile protokol yapacak. protokolde belirtilen süre kadar para bankada kaldıktan sonra hak sahiplerinin telefonlarına ödemelerin başlayacağı günü bildirir SMS gelecek.

civciv kız, 2 saat önce

Siz maliyede mi çalışıyorsunuz bu kadar net bir cevap verdiniz kaynak nedir?

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