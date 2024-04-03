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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Nisan 2024 14:42
ihraç istemi idari soruşturma
meraba arkadaşlar. meb de ihraç istemiyle yüksek disipline sevk edilip de alt ceza ile cezalandırılan var mı? varsa süreç hakkında danışacaktım

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