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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 14:45
ANAYASA MAHKEMESİ Görev dışında polis ve jandarma personellerine ceza vermeyi düzenleyen kanun madde

Polis mevzuatta gördüm. Şimdi arkadaşlar buna göre geçmişte hizmet dışında aldığımız disiplin cezaları iptal mı olacak tahmini veya bilgisi olan ?


tcdebiraynasiz
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:45

başlıkta çıkmamış iptal olmuş

Toplam 1 mesaj

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