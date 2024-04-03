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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 14:45
Anayasa Mahkemesinin disiplin kanunu ile ilgili kararı

Polis mevzuatta gördüm. Şimdi arkadaşlar buna göre geçmişte hizmet dışında aldığımız disiplin cezaları iptal mı olacak tahmini veya bilgisi olan ?


tcdebiraynasiz
Aday Memur
03 Nisan 2024 14:45

başlıkta çıkmamış iptal olmuş


Konan Bey
Aday Memur
03 Nisan 2024 17:38
meseleyi açabilen varmı

mor minder
Aday Memur
03 Nisan 2024 18:02
Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürümüyor
Toplam 3 mesaj

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