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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Nisan 2024 14:51
Polislikten TSK Muvazzaf Subaylığa geçiş

iyi günler daha önce böyle bir süreci yaşamış olan var mı

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