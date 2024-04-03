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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 15:12
Disiplin 8/2-a

3

Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar

Anayasa

Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/162

Karar Sayısı: 2024/20

Karar Tarihi: 23/1/2024

IV. HÜKÜM

31/1/2018 tarihli ve 7068

sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a)

bendinde yer alan;

A. "...veya

şında... "

ibaresinin,

B. "...mevzuat

veya talimatlarla yasaklanan..." ibaresinin "...veya

şında..."ibaresi

yönünden,

Anayasa'ya aykırı olduklarına

ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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