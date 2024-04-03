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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Nisan 2024 15:39
Boşanma mazereti

Merhaba. Eş durumuyla 1.5 yıl önce şu an bulunduğum ile geldim. Boşanma gerçekleştiği takdirde ailemin bulunduğu ile mazeret tayini ile gidebilir miyim?

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