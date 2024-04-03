Başlar mı Sözüne Sohbetçi
...
Güneş enerjileri kurulur kentimizde teraslara
Ha aslında teras da denmez buralarda taraçalara
Taraçaya atarsın burada iki kanepe ve masa
İstersek mangal yaparız istersek çay keyfimiz o anda
...
Muhabbetimiz demli ise, dostlarım da orada ise
Çayda geldi ise güzel tepside, şekeri şekerlikte
Sohbet sırasını alsın bir sohbetçi onu dinleyelim
Anlatsın bize de Sadat-ı Kirâm kimdir onu bilelim
...
O anda başlar mı sözüne sohbetçi, çay ise keyifli
''Seyyid ve Şeriftir'' dedi sohbetçi onların özel ismi
Aslında Âl-i Abâ'dır Peygamberdendir Seyyid ve Şerif
Âl-i Abâ ise Ali, Fatma, Hasan ve de Hüseyin'dir
...
Şeriftir Hasan'dan olanlar, bize uzanır nesilleri
Seyyiddir Hüseyin'den olanlar, bahsi geçen Gavs-ı Sani
Adıyaman Menzil'de bir medrese kurmuş, bu ilim ehli
...
Barış Sağlam
Başlar mı Sözüne Sohbetçi
...
Güneş enerjileri kurulur kentimizde teraslara
Ha aslında teras da denmez buralarda taraçalara
Taraçaya atarsın burada iki kanepe ve masa
İstersek mangal yaparız istersek çay keyfimiz o anda
...
Muhabbetimiz demli ise, dostlarım da orada ise
Çayda geldi ise güzel tepside, şekeri şekerlikte
Sohbet sırasını alsın bir sohbetçi onu dinleyelim
Anlatsın bize de Sadat-ı Kirâm kimdir onu bilelim
...
O anda başlar mı sözüne sohbetçi, çay ise keyifli
''Seyyid ve Şeriftir'' dedi sohbetçi onların özel ismi
Aslında Âl-i Abâ'dır Peygamberdendir Seyyid ve Şerif
Âl-i Abâ ise Ali, Fatma, Hasan ve de Hüseyin'dir
...
Şeriftir Hasan'dan olanlar, bize uzanır nesilleri
Seyyiddir Hüseyin'den olanlar, bahsi geçen Gavs-ı Sani
Adıyaman Menzil'de bir medrese kurmuş, bu ilim ehli
...
Barış Sağlam