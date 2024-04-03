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Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


03 Nisan 2024 15:48
Başlar mı sözüne sohbetçi

Başlar mı Sözüne Sohbetçi

...

Güneş enerjileri kurulur kentimizde teraslara

Ha aslında teras da denmez buralarda taraçalara

Taraçaya atarsın burada iki kanepe ve masa

İstersek mangal yaparız istersek çay keyfimiz o anda

...

Muhabbetimiz demli ise, dostlarım da orada ise

Çayda geldi ise güzel tepside, şekeri şekerlikte

Sohbet sırasını alsın bir sohbetçi onu dinleyelim

Anlatsın bize de Sadat-ı Kirâm kimdir onu bilelim

...

O anda başlar mı sözüne sohbetçi, çay ise keyifli

''Seyyid ve Şeriftir'' dedi sohbetçi onların özel ismi

Aslında Âl-i Abâ'dır Peygamberdendir Seyyid ve Şerif

Âl-i Abâ ise Ali, Fatma, Hasan ve de Hüseyin'dir

...

Şeriftir Hasan'dan olanlar, bize uzanır nesilleri

Seyyiddir Hüseyin'den olanlar, bahsi geçen Gavs-ı Sani

Adıyaman Menzil'de bir medrese kurmuş, bu ilim ehli

...

Barış Sağlam


Barissaglam
Aday Memur
03 Nisan 2024 15:50

Halka tövbeler tarif eder olmuş, Allah'ın çok sevdiği

...

Rabbime tövbe etmeyi anlatıverirler her gidene

''Ya Rabbi pişmanım'' deyiveririm Menzil'e gittiğimde

O an kalbimi yıkarım Rabbime ettiğim tövbe ile

Kapısı açıktır, yolu kolay, havası mis isteyene

Barış Sağlam

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