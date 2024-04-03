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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Nisan 2024 15:52
Yeni başkan atamamı yapmayabilir mi?

KPSS puanı ve mülakatla yedeklerden belediyeye atanmaya hak kazandım. Asiller evrakları erken teslim ettikleri için göreve başladılar. Benim evrakları teslim etmemle güvenlik soruşturmamın sonuçlanması seçim dönemine denk geldi. Belediyeyi arayıp atamam ne oldu diye sorduğumda İnsan kaynaklarını bana yeni belediye başkanı daha mazbatasını almadı ,sizi de atamayabilir dediler. Böyle bir şey mümkün mü? Atamazlarsa ne yapabilirim?


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 16:09

yok öyle birşey kadrolu kazanmışsanız kılına bile dokunamaz ama sözleşmeli ise sıkıntılar olabilir

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