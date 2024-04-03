İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
03 Nisan 2024 15:59
İzin hakkı olmayan sözleşmeli personel

İzin hakkı olmayan sözleşmeli personelin, daha önce yapmış olduğu subaylığını saydırarak izin hakkından faydalanabilir mi?


arkeomania
Şube Müdürü
03 Nisan 2024 16:09
Evet

Kandazoglu
03 Nisan 2024 16:19

Kadro/Dereceniz olmadığı için saydıramayız diyorlar. Hangi maddeye dayanarak saydırabilirim bunu acaba?

arkeomania, 3 saat önce
Evet
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Dövme Yasak mı ? Üniversitede sözleşmeli büro personeli olarak bulunuyorum ?İzin hakkı olmayan sözleşmeli personelBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş DurumuÜniversiteden üniversiteye geçiş4A dan aynı ünvanda 4b li olarak başka bir kuruma geçişBayram izniSozlesmeli personelin becayis hakki varmidir varsa sartlari nelerdirMemurluk mu işçilik mi6 aylık memur uyarma cezası alırsa?

Sözlük

körler sağırlar,birbirini ağırlar. 2 Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 1 yalan makinesi 2 2024 unutulmaz nisan 2 tohum 1 Lilyum 1 dilimiz 1 seçim bitti sıra geçimde 3 French Kiss 2 Parkour 3

Son Haberler

Tunceli'de 3 bin 406 yapı yıkılıyorOsman Kaya: Memur bir kez daha enflasyon altında ezildiCHP'li Belediye Başkanı, zaferi DEM'le kutladıÇağlayan Adliyesi'ndeki 'DEM' protestolarına Valilik'ten açıklama geldiİstanbul'dan köyüne döndü, ailesinin 37 küçükbaş hayvanını 1100'e çıkardı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri