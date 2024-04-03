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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Nisan 2024 16:27
Askere giden sözleşmeli

Arkadaşlar sözleşmesi feshedilip askere giden sözleşmeli personel terhisten kaç gün sonra göreve dönmeli ,bir sınırı vs varmı acaba , geç başlasa bir zararı olur mu.

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